Lezárult a Többször használható antivirális és antibakteriális maszkbetét (fotoaktív membránszűrő) kifejlesztése elnevezésű projekt a Miskolci Egyetemen - közölte az intézmény csütörtökön. A maszkbetét prototípusának kifejlesztését és tesztelését a Miskolci Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának és műszaki anyagtudományi karának kutatói valósították meg.

A kutatók szem előtt tartották a maszkbetétek olcsó és költséghatékony tervezését és előállítását is, amely rendkívül fontos a későbbi gyártás szempontjából. A kutatás eredményeként olyan termék jelenhet meg a piacon, amire - különösen az elmúlt hónapokhoz hasonló helyzet esetén, de akár kisebb fertőzések esetén is - valós igény várható nemcsak a lakossági, hanem egészségügyi vagy rendészeti oldalról is - írták.

Kiemelték, hogy a kifejlesztett maszkbetét többször felhasználható sterilizálás után, így a már használt védőeszköz nem rögtön a szeméttárolóban végzi. Ez jelentősen csökkentheti a környezeti terhelést és a fertőzésveszélyt, mivel az eldobható maszkokon lévő vírusok és baktériumok az eldobást követően még mindig fertőzőképesek. Ez veszélyforrást jelent a lakosságra, ezért tartják számon veszélyes hulladékként.

A projekt megvalósításához kapcsolódóan a Miskolci Egyetem kutatói szabadalmi bejelentést tettek, eredményeiket ezt követően rangos angol nyelvű szaklapokban fogják közzétenni, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) koronavírussal kapcsolatos kiadványában is megjelennek a kutatás eredményei magyar nyelven.

Kitértek arra, mivel a vírusok átlagos mérete három nagyságrenddel kisebb, mint a baktériumoké, a membrántechnológia tervezése a vírusok eltávolítására igazi kihívást jelentett. A vírus mérete egyébként valamelyest segítette a munkát, ugyanis 250-300 nanométeres nagyságával a nagyobbak közé tartozik.

A Miskolci Egyetem kutatói eredményeikkel szeretnének hozzájárulni a nagy mennyiségű, veszélyes hulladékként jelentkező eldobható arcmaszkok használatának csökkentéséhez és szeretnék a biztonságosabb arcmaszkok használatát lehetővé tenni mindenki számára.

