A WWF Feeling the Heat címmel szerdán közzétett jelentése szerint a szélsőséges időjárási jelenségek, mint például a hőhullámok, aszályok és árvízkatasztrófák hatással vannak a természetre, amely már így is csak nehezen tud alkalmazkodni az emelkedő hőmérséklethez.

A klímaválság nem a távoli jövő problémája. Megérkezett a jelenbe, már a küszöbünkig jutott. Minél melegebb lesz, annál nagyobb lesz a nyomás– hangsúlyozta Christoph Heinrich, a WWF természetvédelmi igazgatója.

A jelentés az éghajlati válság hatását vizsgálta 13 kiválasztott állat- és növényfaj esetében. Ezek között olyan, Európában őshonos fajok is szerepelnek, mint a kakukk, a dongó vagy a tengerparti sóvirág, amelyet a tengerszint emelkedése fenyeget.

A tojásait más madárfajok fészkébe rakó kakukknak sajátos költési technikája okozhatja a vesztét. A kakukk 7000 kilométert tesz meg téli szállásáról hazatérve, és ha a gazdamadár az emelkedő hőmérsékletek miatt korábban költ, a kakukk lekésheti az első költési szezont, meg kell várnia a másodikat, amely általában május közepén kezdődik, így nehezebbé válhat a szaporodása.

A poszméhet, más néven dongót a túlhevülés fenyegeti, főleg olyan melegebb éghajlatú országokban, mint Mexikó vagy Spanyolország, de ritkábbá vált a hűvösebb éghajlatú térségekben, így például Németországban is. A dongók az Alpok térségekben a magasabb mezőkre szorulhatnak, ahol kevesebb életteret találnak, de fenyegetik őket más tényezők is, köztük az intenzív mezőgazdaság is.

Az ENSZ Éghajlati Kormányközi Testületének (IPCC) tanulmánya alapján a WWF külön fejezetben taglalja az 1,5 és a 2 Celsius-fokos felmelegedés hatásait.

Kakukk (Cuculus canorus) tojása énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) tojásai között. Az énekes nádiposzáta a síkvidéki területeken a kakukk egyik leggyakoribb gazdamadara. Forrás: Vishnevskiy Vasily / Shutterstock

Az 1,5 fokos felmelegedés esetén a növények 8 százaléka veszíti el elterjedési területének több mint felét, 2 fokos felmelegedés esetén már a növényfajok 16 százalékával történik ugyanez. A gerinces fajok négy százaléka 1,5 fokos felmelegedésnél elveszti élőhelyeinek több mint felét, 2 fokos felmelegedésnél a fajok 8 százalékánál következik be ugyanez.

Borítókép: virágról virágra száll egy nektárt gyűjtő poszméh (MTI/EPA/Thomas Warnack)