Megjelent a Madármegfigyelők kézikönyve, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az MME szóvivője, Orbán Zoltán által írt és a Cser Kiadó gondozásában megjelent hiánypótló kötet célja, hogy segítséget nyújtson a távcsöves madármegfigyelés iránt érdeklődőknek.

A kemény táblás borítójú, A4-es méretű könyv egyebek mellett olyan alapismereteket tartalmaz, amelyek segítik a madártan iránt érdeklődőket a felszerelés kiválasztásában, a madárhatározó használatában, valamint a települések madárvilágának megismerésében.

A kötet 176 oldal terjedelemben, 4 fejezetben és 64 alfejezetben, a szerző 358 saját fotójának segítségével mutatja be a különböző témákat. A kézikönyvet a madármegfigyelési alapismereteken túl külföldi utakon készült fotók és rövid leírások is színesítik. A könyv különlegessége, hogy a bemutatott fajokhoz digitális tartalomként a szerző közel 700 videója, és egy Ritka madarak megfigyelése itthon és külföldön című tematikus válogatás is kapcsolódik az MME YouTube-csatornáján, amelyet eddig közel 4 millió alkalommal néztek meg több mint 150 országból.

Magyarországon is egyre népszerűbb időtöltés a madármegfigyelés, amely világviszonylatban emberek milliói számára jelent szabadidős programot.

Az ablakból végzett madarászás után egyre többen szereznek be távcsövet, és viszik magukkal azt kirándulásokra, valamint szerveznek kimondottan madármegfigyelő kirándulós programokat. Ezt igazolja az MME szakmai segítségével néhány éve kidolgozott mobiltelefonos madárhatározó alkalmazás és a 2017-ben indult Kezdő madarász vagyok! című 2 napos képzés népszerűsége.

A kötetről további részletek az MME honlapján érhetőek el.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)