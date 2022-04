Hűvösebb, borúsabb és szelesebb idő várható a hétvégén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult marad az idő, de az északkeleti tájakon hosszabb időre is kisüt a nap. Az északi megyékben nagy területen erős, néhol viharos lesz a szél. Délelőttig az északkeleti megyékben fordulhatnak elő záporok. Késő este észak felől újabb csapadékzóna érkezik. A leghidegebb órákban plusz 4 és 11, napközben 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé, több hullámban várható eső, zápor, helyenként zivatarok is. A nyugati, északnyugati szelet erős, főként a Dunántúlon (illetve zivatar környezetében) többfelé viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet plusz 6 és 14 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet döntően 10 és 18 fok között várható, de délen, délkeleten ennél magasabb értékek is lehetnek.



Vasárnap elszórtan fordulhat elő kisebb zápor, néhány helyen akár jégdara kíséretében. Sokfelé erős, főleg a Bakonyban viharos lehet a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 6 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős részeken fagypont alatti értékeket is mérhetnek. A csúcsértékek 10 és 16 fok között valószínűek – olvasható az előrejelzésben.

