A budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón Révész Máriusz elmondta, hogy a teljesítéshez segítséget nyújtó Közlekedő kisokos munkafüzetet már eljuttatták az általános iskola 4-8. osztályosainak.

A kormánybiztos rámutatott, hogy tavaly 97 ezer diák vizsgázott.

Célnak nevezte, hogy a jelenleg önkéntes vizsga a jövőben a tananyaggal együtt legyen kötelező része a közoktatásnak. Ugyancsak célnak nevezte a közlekedési balesetek számának csökkentését, hosszú távon pedig a balesetek megszűnését.

Felidézte, hogy:

Míg a '90-es években évente mintegy 2500-an vesztették életüket közlekedési balesetekben, addig ez a szám 2010-re 600-650 körülire csökkent és 2019-ig stagnálást mutatott. Ez egymillió lakosra vetítve 60-65 halálesetet jelent mondta, majd kiemelte: az uniós átlagban ez a szám 49, a legjobban teljesítő országok esetén pedig 30 alatt volt.

Hozzátette: ha sikerülne elérni az uniós szintet, akkor 100-150 emberéletet lehetne megmenteni évente, ha pedig a legjobban teljesítő országokét is, akkor 300-350 életet. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az áldozatok sok esetben fiatalok.

A koronavírus-járvány nyomán jelentősen javult a statisztika, a közlekedési balesetben elhunytak száma 450 körülire esett vissza, tavaly pedig 537-re nőtt.

Akkor fogunk tudni igazán érdemben javítani ezeken a baleseti statisztikákon, hogy ha problémának látjuk társadalmi szinten, hogy ilyen sokan meghalnak közlekedési balesetben

–fogalmazott.

A kormánybiztos rámutatott: több ország is célul tűzte ki, hogy senki se haljon meg náluk közlekedési balesetben. Bár elsőre komolytalannak tűnhet az elképzelés, 2019-es statisztikai adatok igazolják, hogy ez nem elérhetetlen, mert Oslóban abban az évben 1, Helsinkiben 3, Bécsben 18, míg Budapesten 51 ember vesztette életét közlekedési balesetben.

Révész arról is beszélt, hogy már korábban is szerették volna, ha gyerekek vizsgát is tesznek a megszerzett tudásukról, ám a koronavírus miatt ezt csak tavaly kezdhették el.

A tudáspróbával összefüggésben azt hangsúlyozta:

–Nem az a cél, hogy a gyerekek megbukjanak, hanem hogy megtanulják a legszükségesebb közlekedési alapismereteket. Ennek érdekében több vizsgázási lehetőségük is van a gyerekeknek, de egy héten csak egy alkalommal. Ha nem sikerül valakinek teljesítenie, akkor a következő héten újra próbálhatja.Révész Máriusz célnak nevezte, hogy ez a képzés kötelező része legyen az oktatásnak, a vizsgát pedig minden gyereknek teljesítenie kelljen, ahogy más országokban is, például Szlovéniában, Csehországban, Ausztriában, Németországban.

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és Polgár Anikó intézményvezető a Közlekedési kisokos és tudáspróba bejelentésén a budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón 2022. április 26-án. Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt





Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese azt hangsúlyozta, hogy a KRÉTA rendszeren keresztül a diákoknak lehetőségük van felkészülni és gyakorolni is a tudáspróbára.

Az elérhető e-learning kurzus négy részből áll: gyalogos elméleti és gyakorlati, továbbá kerékpáros elméleti és gyakorlati feladatokból.Arról is szólt, hogy egyre nagyobb számban közlekednek egyedül a gyerekek az iskolába, ez a program azért segítség, mert tudatosságra neveli őket, amit a későbbiekben, például a jogosítvány megszerzésénél is hasznosítani tudnak. Pedagógiai szempontból pedig azt emelte ki, hogy nem hagyományos, papíralapú tesztről van szó.

A tudáspróba érdekes feladatokat tartalmaz és fejleszti a gyerekek kritikai gondolkodását, logikai készségét és helyzetfelismerő képességét, és ezt a hétköznapokban más területeken is hasznosítani tudják.Óberling József, az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságának (ORFK OBB) ügyvezető elnöke az iskolarendőr programról szólt, amelyben 2900 intézményben 2000 rendőr segíti felkészíteni a gyerekeket az élet nehézségeire, a pedagógusokkal együttműködve. Megemlítette a SuliMoped programot is, amelyben évente 1000 nagyon jól tanuló, illetve nehéz körülmények közt élő diáknak biztosítják, hogy díjmentesen segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító engedélyt szerezhessen.

Abelovszky Tamás, a BringaAkadémia program vezetője arról beszélt, hogy a civil szervezetként évek óta készítenek, fejlesztenek a közlekedésre nevelési programokhoz kapcsolódóan oktatási anyagokat.

Idén százezer példányban készült a Közlekedési kisokos munkafüzet és nagy számban szállítottak az iskolákba az ahhoz kapcsolódó tanári kézikönyvből is.Az Erasmus+ program keretén belül nemzetközi partnerekkel egy interaktív honlapot is kifejlesztettek. A bringasuli.hu oldalon elérhető tartalmak pedig kiegészítik a KRÉTA rendszerben megszerezhető tudást. Nagy szükség van arra, hogy az iskolában tanultakat a gyerekek az életben fel tudják használni, ennek legalapvetőbb eleme, hogy vigyázzanak a biztonságukra és balesetmentesen közlekedjenek– mondta Polgár Anikó, a Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgatója.



Borítókép: Az iskola 4. osztályos tanulói a Közlekedési kisokos és tudáspróba bejelentésén a budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón 2022. április 26-án. A Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny májusi magyarországi startjához igazodva, májusban vizsgázhatnak közlekedési ismereteikbõl az általános iskolások felső tagozatosai.

