A színházi előadások és a félszáznál is több zenei program mellett ingyenes természetjáró gyalogtúrákkal, valamint kerékpározással kombinált kenutúrákkal is várják a látogatókat a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozóra.

A szervezők célja, hogy minél több család részt tudjon venni az eseményen, ezért a legkisebbeknek bábszínházzal, irodalmi kuckóval, öko-játszóházzal, sőt VéNégy Ovival is készülnek.

Kerékpározás hazánk egyik legszebb bringaútvonalán, kenuból, a Duna közepéről megcsodálni és felfedezni a Dunakanyar rejtett kincseit vagy bebarangolni a Börzsöny és a Pilis panorámában gazdag túraútvonalait – a VéNégy Fesztiválon ez is lehetséges lesz.Idén először természetjáró programok is színesítik a programot.

A szervezők célja ugyanis, hogy a festői környezetben elterülő helyszín természeti értékeire is felhívják a figyelmet.

A Magyar Természetjáró Szövetség vezetésével gyalogtúrákon járható be a Szent Mihály-hegy, Zebegény és Törökmező, míg a túlparton Visegrád, valamint hajóra szállva Dömös és a Pilis is felfedezésre vár, olyan legendás helyeket érintve, mint a lélegzetelállító kilátást kínáló Prédikálószék és a Spartacus-vadászösvény.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Hazai Vizeken vezetésével kerékpározással egybekötött vízitúrákon vehetnek részt a fesztiválozók. A délelőtti túrákon a Duna mellett Szobig teker fel a csapat, majd onnan egészen a fesztivál helyszínéig eveznek vissza.

A festői Dunakanyar ideális helyszín. Fotó: VéNégy Fesztivál

Délután áteveznek a Dunakanyar legcsodálatosabb pontjára, a Kisoroszi Szigetcsúcsra, majd le Verőcére, ott pedig nyeregbe pattannak, hogy kerékpáronn térjenek vissza a fesztiválra.

Idén a fesztiválon olyan zenekarok lépnek fel, mint a Tankcsapda, Road, Halott Pénz, Carson Coma, Vad Fruttik, Russkaja, hiperkarma, vagy az Irie Maffia.

Mindemellett utcaszínházi előadások, tűzzsonglőrök, gólyalábasok és egy kuriózumnak számító VR színházi attrakció is látható lesz június 23. és 26. között Nagymaroson.

A természetjáró programokon való részvétel VéNégy Fesztivál karszalaggal ingyenes, de előzetes, május 20-ától induló regisztrációhoz kötött.

A fesztiválról bővebben a honlapon és a Facebook-oldalon lehet tájékozódni.