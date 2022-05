A ProWein Düsseldorf borászati rendezvényen 36 magyar borászat állította ki 264 féle borát, a jellegzetes magyar fajtákat nemzetközi és magyar szakértők ismertették a mesterkurzusokon 2022. május 15-17. között – közölte az Agrármarketing Centrum (AMC) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény kiemeli: 25 éves múltú kiállításon 2022-ben 62 ország 5700 kiállítója vett részt, és több mint 38 ezer szakmai látogatót vonzott 145 országból. A mesterkurzusok között a magyar borvilágról átfogóan bemutató előadások hangzottak el az illatos fehérektől kezdve, az olaszrizlingen és a furminton át a kadarkáig. Kiemelt szerepet kapott a Tokaji Aszú, a Villányi és a Balatoni borvidék, a kékfrankos, a száraz furmint, a pezsgők és habzóborok is.

A közlemény kitér arra, hogy a magyar borok ezt megelőzően a Wine Prague rendezvényen mutatkoztak be 2022. május 10-11-én Prágában. A hatodik alkalommal megrendezett nemzetközi borvásár elsősorban a szakmai közönséget célozta meg.

Az AMC által szervezett 8 pulton 12 borászat mutatkozott be, emellett a Borkóstoló zónában Angerman László sommelier mutatta be a magyar borokat. Mindkét napon mesterkurzuson is részt vehettek a szakmai látogatók – tájékoztatott az Agrármarketing Centrum.

