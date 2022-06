A javaslat értelmében, az EU 2030-ig 50 százalékkal csökkentené a kémiai növényvédő szerek alkalmazását, az uniós tagállami kormányoknak pedig rendszeres jelentést kell készíteniük a célok megvalósításában elért eredményekről.

A kémiai növényvédő szerekre vonatkozó új szabályok csökkenteni fogják az uniós élelmiszerrendszer ökológiai lábnyomát, védik a polgárok és a mezőgazdasági dolgozók egészségét, és segítenek enyhíteni a talajromlás és a növényvédő szerek okozta beporzók pusztulása miatt már most is jelentkező gazdasági veszteségeket

- olvasható a bizottság sajtóközleményében.

Az EU végrehajtó testülete szerdán egy olyan jogszabályjavaslatot is bemutatott, amelynek célja, hogy 2030-ra az EU szárazföldi és tengeri területeinek legalább 20 százalékát lefedjék a természet helyreállítására irányuló intézkedések, majd 2050-re ezeket a helyreállításra szoruló ökoszisztémákra is kiterjesszék.

A helyreállítási intézkedések közé tartozik többek között a beporzó populációk csökkenésének 2030-ig történő megállítása, a folyami gátak eltávolítása a vízi ökoszisztéma visszaállítása céljából, valamint a lecsapolt tőzeglápok helyreállítása a szén-dioxid kibocsátás elnyelése végett.

A jogszabályjavaslatot az Európai Parlamentnek és az uniós tagországok kormányait tömörítő Tanácsnak is jóvá kell hagynia.

