Az albanyi székhelyű fellebbviteli bíróság a Nonhuman Rights Project (NRP) állatjogi csoport keresetét utasította el, amely azzal érvelt, hogy a Happy nevű 51 éves nőstény ormányost is megilletik bizonyos, az emberek által élvezett jogok, ezért vissza kell adni a szabadságát.

A bíróság 5:2 arányban foglalt állást úgy, hogy a habeas corpus jogelv nem illeti meg az elefántot még akkor sem, ha az állat rendelkezik több olyan kognitív képességgel, amely az ember sajátja.

Janet DiFiore főbíró azt írta:

Miközben senki sem vitatja, hogy az elefántok értelmes lények, amelyek megérdemlik a megfelelő gondoskodást és az együttérzést, New York állam törvényei alapján Happy-t, mint nem humán állatot nem illeti meg a szabadsághoz való jog

A bíró szerint a személyi szabadság megadása az elefántnak hatalmas destabilizáló hatással lenne a modern társadalomra, állatok, köztük társállatok és szolgálati állatok szabadságát követelő petíciók özönét indíthatná el. Törvényhozóknak kell dönteniük arról, hogy megkaphatják-e állatok ugyanazokat a törvényes jogokat, amelyeket emberek élveznek – határozott a bíróság.

A floridai központú NRP négy éve indított jogi küzdelmet annak érdekében, hogy a Happy nevű elefántot engedjék ki az állatkertből a két amerikai elefántmenhely valamelyikébe.

Az állatjogok harcosai szerint az elefánt bebörtönözve, fajtársaitól elkülönítve él egy mindössze 0,4 hektáros karámban a bronxi állatkertben.Alacsonyabb szintű bíróságok is elutasították a keresetet, elfogadva az állatkert érvelését, miszerint Happyről nagyon is megfelelően gondoskodnak a fogságban.

Az elefánt vadon született Ázsiában az 1970-es években, egyévesen került az Egyesült Államokba. A Nonhuman Rights Project korábban hasonlóan eredménytelen jogi küzdelmet folytatott egy Tommy nevű csimpánz kiszabadításáért, azzal érvelve, hogy a csimpánzokat és más, emberhez hasonló intelligens állatokat is megilletnek bizonyos emberi alapjogok, így a szabadsághoz való jog.

Borítókép: Happy, az elefánt/ Fotó: Nonhuman Rights Project Project/Facebook