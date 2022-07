Azt írták: habár szombaton hidegfront vonult át az ország felett, ez a hőmérsékletben lényeges változást nem okozott, maradt az átlagosnál több fokkal melegebb idő. Budapest Lágymányoson a leghűvösebb órákban is 25,4 Celsius-fokot mértek, ez új fővárosi és országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord. A korábbi, július 24-ei országos rekord 24,6 fok volt, amelyet Szeged belterületén regisztráltak 1894-ben. A korábbi fővárosi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord pedig 24 fok volt, ezt 1988-ban jegyezték fel a Budapest Széchenyi-hegy állomáson.

Egy másik bejegyzésben azt közölték, hogy kedden hajnalban újabb hidegfront érkezik, de - mint fogalmaztak -

"az aszályenyhítés megint nem oda összpontosul", ahol a leginkább kellene.

Hajnaltól először a Dunántúl északi és nyugati területein egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, majd napközben a frontális csapadékrendszer kelet felé halad, de eközben várhatóan gyengül is. Főleg a délkeleti megyékben már csak kevés helyen és csak kis eséllyel valószínű csapadék, és ott is inkább csak este, késő este.

Kiemelték: nem a súlyosan aszályos területek kapják a legtöbb csapadékot, hanem a nyugati megyékben várható nagyobb számban zápor, zivatar. Ott akár 10 milliméter fölötti csapadékösszegek is elképzelhetők, lokálisan akár több.

A szél is megélénkül, a front mentén meg is erősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A front mögött visszaesik a hőmérséklet, de a Tiszántúlon még 33-38 fokos kánikula várható.

Az országos tisztifőorvos szerdától eredetileg szombat éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatot, a harmadfokú hőségriasztást, de ezt később kedd éjfélig meghosszabbította.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint

a következő napokban ismét előfordulhatnak 40 fok közeli csúcsértékek, és helyenként a minimumok is 20 fok felett várhatók.

A hétvégén várható egy újabb hidegfront, amelynek hatására érdemben mérséklődhet a kánikula.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)