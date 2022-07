Járvány 2 órája

A koronavírus nyáron sem pihen

Bár a járványügyi szakemberek is szokatlannak tartják, az omikron két új alváltozata a nyári melegben is könnyen terjed. Jó hír azonban, hogy a BA.4 és BA.5 variáns a korábbiakhoz képest jóval enyhébb tünetekkel jár, így kórházi ellátásra is nagyon kevés beteg szorul. Egyelőre tehát komolyabb aggodalomra nincs ok, ugyanakkor a harmadik, a veszélyeztetett csoportok számára pedig a negyedik oltás felvétele indokolt lehet.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján nem lehetett arra számítani, hogy nyáron is berobban a koronavírus-járvány. Arra azonban voltak jelek, hogy a vírusnak nem az évszak, hanem a variáns számít – hívta fel a figyelmet a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a TV2 Mokka című műsorában. Szlávik János szerint azonban jó hír, hogy az immunizáltak esetében az új BA.4 és BA.5 variáns a korábbiakhoz képest jóval enyhébb tünetekkel, kis köhögéssel, tüsszögéssel, torokfájással, esetleg izom- és ízületi fájdalmakkal jár, kórházi ellátásra pedig nagyon kevés beteg szorul. Ennek ellenére azonban – folytatta – fontos tudni, hogy az omikron BA.4 és a BA.5 alváltozatai megfertőzhetik azokat is, akik az oltások által védettséget szereztek vagy korábban már átestek a betegségen. Az új variánsok ugyanis kikerülhetik a korábbi fertőzés vagy a védőoltások által kiváltott védettséget. Ezért ha valakinek felső légúti tünetei vannak, főként ha lázas és köhög, számoljon a koronavírus-fertőzés lehetőségével is – mutatott rá. A védekezés kapcsán Szlávik János megjegyezte: nehéz elképzelni, hogy a maszkviselés nyáron kötelező legyen. Sokkal inkább az egyéni védekezésre, illetve az oltások beadatására kell fektetni a hangsúlyt - írja a Magyar Nemzet. – A járványügyi szakemberek továbbra is úgy vélik, hogy a súlyos megbetegedés elkerülése érdekében a harmadik oltás beadatása is szükséges. A negyedik oltás szükségessége viszont egyelőre kérdéses, az időseknek, betegeknek és immunhiányosaknak azonban ajánlott lehet – hangsúlyozta az infektológus. Szlávik Jánoshoz hasonlóan Rusvai Miklós is szokatlannak tartja a koronavírus nyári jelenlétét. A víruskutató az InfoRádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott: rosszul gondolta, hogy a koronavírus nyáron szabadságra megy, mivel az omikron két új alvariánsa a nyári melegben is könnyen terjed. A szakember ugyanakkor szintén megerősítette, hogy a BA.4 és a BA.5 variáns továbbra is csak felső légúti, viszonylag enyhe lefolyású betegséget okoz, tehát, nem kell számítani arra, hogy a tüdőgyulladásos esetek száma növekszik. Meglátása szerint a mostani hullám nagyon gyors felfutású és gyors csökkenésű lesz. A fokozott figyelem azonban újra indokolt lehet, tehát, aki veszélyeztetett, annak tanácsos már most maszkot hordania. Az emelkedő esetszámok ismereté­ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója már kevésbé bizakodó. Hans ­Kluge szerint nyáron a koronavírus újabb masszív hulláma várható Európában, mivel a térség országai feloldották eddigi járványügyi óvintézkedéseiket. A WHO szakemberei szerint az omikron vírusvariáns BA.5 alváltozata miatt a fertőzöttek száma több mint a háromszorosára nőtt Európában. Mint kiderült, a világszervezet európai régiójához tartozó ötvenhárom országban május végén naponta 150 ezer új esetet regisztráltak, mára pedig ez a szám a napi félmillióhoz közelít. A legmagasabb fertőzöttségi mutatókat Ausztriából, Ciprusról, Franciaországból, Németországból, Görögországból, Luxemburgból és Portugáliából jelentették. Az említett országokhoz képest Magyarországon egyelőre kedvező a helyet. A fertőzöttek számának mérsékelt növekedése, valamint a koronavírus szennyvizekben mért koncentrációjának emelkedése azonban aggodalomra ad okot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közlése szerint a mintavételi helyek többségénél ugyanis emelkedő tendencia jellemző, hét településen pedig a mért értékek stagnálnak. Csökkenő tendencia egyetlen városban sem tapasztalható. Borítókép: Egy nőt beoltanak a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina negyedik adagjával a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházban 2022. június 21-én. MTI/Varga György

