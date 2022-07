Megsemmisültem, amikor ellopták. Több millió példányban eladott dalokat írtam ezzel a gitárral, amely olyan volt, mint egy mágikus hangszer. Amikor eltűnt, odalett a mágia is

- mondta az AFP-nek a 78 éves rockzenész, miután pénteken Tokióban visszakapta hangszerét egy Takesi nevű gitárostól, aki legálisan vásárolta azt egy helyi hangszerboltban.

A kanadai zenész 19 évesen szeretett bele a Gretsch 6120 Chet Atkins narancsszínű gitárba, amelyet barátjával, Neil Young zenésszel együtt hosszú órákon át bámult egy winnipegi bolt kirakatában az 1960-as évek elején. Az ifjú és csóró Bachman a legalantasabb munkákat is elvállalta, hogy előteremtse a megvásárlásához szükséges 400 dollárt.

A zenekar turnéi során a gitáros mindig a szállodai WC-hez láncolta a gitárt, ha magára hagyta a hangszert, kivéve azt az egyetlen pillanatot 1976-ban, amikor csak rövid időre, a számla kifizetése miatt hagyta el szállodai szobáját.

A fétisként szeretett hangszert a gitáros egy kanadai rajongója, William Long szerezte vissza, aki 2020-ban elkezdte átfésülni a világhálón fellelhető gitáros fotókat és videókat. Hosszas kutatás eredményeként a nyomok elvezették a tokiói zeneműbolthoz, majd egy olyan, 2019-ben a netre feltett videofelvételhez, amelyen Takesi játszik a boltban vásárolt gitáron.

A japán zenésszel való egyeztetés nyomán bebizonyosodott, hogy Takesi gitárja azonos azzal, amelyet évtizedekkel korábban a torontói szállodából loptak el. A tokiói zeneműbolt tulajdonosa egy régi hangszereket kínáló dallasi vásáron vette.

Forrás: Philip Fong / AFP

Randy Bachmann felajánlott Takesinek egy ugyanolyan modellt, és cserébe visszakapta "ifjúkori nagy szerelmét". A kanadai zenész szerint az, aki eddig birtokolta, ugyanúgy szerethette a gitárt, mint ő, mert semmiféle módosítást, javítást nem eszközölt rajta.

A boldog végkifejlet megünneplésére a két zenész előadta a tokiói kanadai nagykövetségen az American Womant, a The Guess Who nagy slágerét, amelyet 1999-ben Lenny Kravitz is feldolgozott.

Borítókép: Randy Bachman kanadai rockzenész visszakapott gitárjával (Philip Fong/AFP)