A két kölyök világrajövetelének pontos idejét nem ismerjük, hiszen a hatalmas és kiterjedt üregrendszerük mélyén töltik első napjaikat. Két-három hét elteltével, ahogy a kölykök nőnek, úgy egyre bátrabbá is válnak, így már meg lehet őket figyelni a nap legnagyobb részében. Az állatkerti szurikátacsaládoknál is mindenki részt vesz a legkisebbek nevelésében, beleértve az idősebb testvéreket is.