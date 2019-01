70 évesen kezdett futni, 23 maratont tudhat maga mögött

A kínai Liang Huguo sztorija igazán inspiráló.

Liang Huguo egész életében egy textilgyárban dolgozott, amikor 60 évesen nyugdíjba vonult. Az élet számára mondhatni akkor kezdődött. Az idősödő úr nem a nyugdíjasok átlag életét kezdte élni. – írja a csupasport.hu.

Liang a sportban találta meg az örömét.

Először elkezdett úszni és kerékpározni. Utóbbi annyira megtetszett neki, hogy belépett egy helyi klubba.

Részt vettem egy háromnapos kerékpáros versenyen, a Granfondo Yunnan Race-en. Rengetegen indultunk, de a többi versenyező sokkal fiatalabb volt, mint én

– idézte az scmp.com a most 72 éves férfit.

Liang 2016-ban egy nagyobb biciklis túrát is letudott, a klubjával pedig a Mount Everest alaptáborába is elkerekeztek. Az idős férfi olyan jól teljesített ezeken a túrákon, hogy eldöntötte, bevállalja a maraton futást is. 70 éves kora óta 23 versenyen indult. A legjobb ideje, 3 óra 52 perc.

Minden maratonon a saját legjobb időmet akarom megjavítani. Ha ez nem sikerül, akkor csalódott vagyok. Úgy gondolom, hogy 80 éves koromig indulok maratonon, utána pedig félmaratont futok majd

– mondta a férfi, akinek az a célja, hogy 3 óra 30 perc alatt teljesítse a 42 kilométert.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Az idős úr bármerre jár, mindenhol elismerés övezi. Mindenkit az érdekel, hogy mi a titka.

Soha nem dohányoztam, soha nem játszottam mahjongot és soha nem ittam alkoholt. Viszont sportolni mindig is szerettem. Húst nem eszem, inkább zöldségeket. Minden nap megiszok fél liter tejet és fél liter joghurtot, megeszek egy tojást, egy banánt és egy kanál mézet. Próbálok annyit aludni, amennyit csak tudok

– sorolta Liang, aki azt is elárulta, hogy a saját korosztályával nem érzi magát jól.

Nem szeretek az öregekkel lógni, az unalmas

– mondta nevetve.

Borítókép: csupasport

HIRDETÉS HIRDETÉS