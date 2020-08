96 évesen szerzett diplomát az olasz veterán

Egy idős olasz férfi lett Olaszország legidősebb diplomása, miután a palermói egyetemen letette utolsó vizsgáit is. A 96 éves Giuseppe Paterno az olasz hadseregben szolgált a II. világháború idején – írja az Origo.

Paterno alapszakon végzett történelem és filozófia tárgyakból. Egy átlagos ember vagyok, mint sokan mások – mondta a férfi a Reutersnek nyilatkozva, hozzátéve, hogy életkor tekintetében felülmúltam a többieket, de nem ezért csináltam.

2017-ben döntötte el, hogy beiratkozik és megszerzi a diplomát.

Congratulations to Giuseppe Paternò, #Italy's oldest #university student, who has graduated with a degree in #History and #Philosophy at the age of almost 97. https://t.co/2fFUgkbRa9 #education pic.twitter.com/d0PpLGmCDt

— Wanted in Rome (@wantedinrome) August 1, 2020