A benne talált műanyagszemétről neveztek el egy új rákfajt

A brit Newcastle-i Egyetemnek a felfedezést tevő kutatói ezért az Eurythenes plasticus nevet adták a felemáslábú rákok (Amphipoda) rendjébe tartozó állatnak – áll a Természetvédelmi Világalap (WWF) közleményében.

Ezzel a névvel a tengerek szennyezettségére kívánják felhívni a figyelmet és „nyomatékosítani, hogy sürgősen tenni kell valamit a hatalmas műanyagáradat ellen” – mondta Alan Jamieson, a kutatócsoport vezetője.

A felfedezéshez kapcsolódóan a WWF nemzetközi egyezmény elfogadását szorgalmazza a műanyagszennyezettség ellen.

Az újonnan felfedezett faj bolygónk egyik legtávolabbi helyén él, mégis már most meg van fertőződve. A műanyag ott van a levegőben, melyet belélegzünk, a vízben, melyet iszunk, és már azokban az állatokban is, melyek az emberi civilizációtól távol élnek” – fejtette ki Axel Hein, a WWF Ausztria tengerkutatója.

🔬A newly discovered marine animal has been named Eurythenes Plasticus to highlight that plastic pollution is now so prevalent that even a new species living nearly 7km below sea level has ingested plastic.

