A második világháború alatt elrejtett kincsekre bukkantak Egyiptomban

Több száz ősi agyagedény került elő egy titkos rejtekhelyről, amelyet egy alexandriai múzeumban alakítottak ki.

A különböző formájú és méretű, az ókori görög és római, valamint kopt és iszlám korszakból származó edények az alexandriai Görög-római Múzeum restaurációs munkálatai közben kerültek elő a múzeum kertjéből.

A minisztérium szerint valószínű, hogy a kollekciót a múzeumban dolgozó Alan Rowe brit régész és a múzeum kertészei dugták el a második világháborúban, hogy megóvják azokat a bombázásoktól és a fosztogatóktól.

A műkincseket nagyon gyorsan rejtették el, s erről nem készült dokumentum, a múzeum gyűjteményének listáján sem tüntették fel.

A most előkerült tárgyak között úgynevezett Hidari urnák is vannak, amelyeket az ókori görögök használtak az elhunytak hamvainak őrzésére. De színes agyagedények, nagy méretű tálak és étkészletek is akadnak közöttük a görög, római és bizánci időkből.

