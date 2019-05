Alapjaiban változtatja meg az UNO-zást ez a bejegyzés

Az UNO nevű kártyajáték – hol kitörő örömöt, hol keserves veszekedést okozva – számos családi összejövetel szerves része. Szabálya pofonegyszerű, így a kezdők számára is egyetlen kör után teljesen világos a játék menete. Nemrég azonban egy durva felháborodást keltő Twitter-bejegyzéssel rukkolt elő az UNO – számolt be róla a Bors.

Azt állítják, hogy

– olvasható a portálon.

Azaz amennyiben eddig úgy gondolta, hogy ha az előttünk lévő játékos bedob egy négy kártya felhúzását jelző lapot, ám a kezében lévő pakliban megbújik egy két kártya húzását jelző lap, melyet bedobva az utána lévő játékost kötelezné 6 lap felhúzására, akkor téved – fejtették ki.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h

— UNO (@realUNOgame) May 4, 2019