Arany fürdőkádat ismert el a Guinness Világrekordok

Az 1,3 méter átmérőjű aranykád elég tágas ahhoz, hogy két ember kényelmesen eleressze magát benne – közölte a fürdő igazgatója.

A világrekordok könyve megerősítette, hogy a 18 karátos aranyból készült, szabályos kör alakú medence nemcsak szépen csillog, hanem a gyarkorlatban is megfelelően használható.

A kád 800 millió jenbe (kétmilliárd forint) került, tokiói aranyművesek készítették a teljes felújításon átesett szaszebói termálfürdő számára.

An 18-carat #GOLD bathtub weighing 154.2 Kg at a hot spring resort in southwestern Japan was recognised by Guinness World Records as the heaviest in the world.

The tub worth 800 million yen (227 million baht) measures 1.3 metres in diameter. @GWR @japan @JPN_PMO @JapanGov pic.twitter.com/VurQ0mLY1u

— Asia News (@asianewsteam) 2019. április 22.