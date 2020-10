Balszerencsét hoztak rá, visszaküldte az ellopott régészeti kincseket

Tizenöt év után küldött vissza néhány ellopott régészeti kincset Pompejibe egy kanadai nő, aki azt állította, hogy a tárgyak el vannak átkozva és balszerencsét hoztak rá az elmúlt másfél évtizedben.

A magát csak Nicole-ként azonosító nő két mozaikcsempét, egy amforatöredéket és egy edénydarabot hozott el 2005-ben a híres lelőhelyről. A tárgyakat most egy kísérőlevéllel ellátott csomagban juttatta el egy dél-olaszországi utazási irodához – olvasható a The Guardian című brit lap internetes oldalán.

A most 36 éves Nicole azt írta levelében, hogy az elmúlt években kétszer is átesett a mellrákon, dupla masztektómiát hajtottak végre rajta, valamint családja és ő maga is anyagi gondokkal küzd.

„Jó emberek vagyunk, nem akarom továbbörökíteni ezt az átkot a családomra vagy a gyerekeimre”

– írta a nő, aki állítása szerint csupán a történelem egy darabját szerette volna annak idején hazavinni magával.

Pompejit és lakóit vulkáni hamu borította be a Vezúv 79-es kitörésekor és csak a 16. században fedezték fel az ókori romvárost.

A lelőhely az egyik legkedveltebb turisztikai célpont Olaszországban, ám évek óta problémát jelent, hogy a látogatók szeretnek elemelni egy-két régészeti leletet a helyszínről.

Nicole levele mellett egy kanadai pár vallomása is hevert a csomagban, akik szintén 2005-ben jártak Pompejiben és szintén nem üres kézzel távoztak. Őket ugyan nem üldözte a balszerencse az elmúlt években, de őszintén megbánták, hogy az elhunytak emlékét figyelmen kívül hagyva elloptak néhány követ a lelőhelyről.

Az évek alatt annyi ellopott lelet érkezett vissza Pompejibe bűnbánó levelek kíséretében, hogy a lelőhely kezelői külön múzeumot hoztak létre a tárgyak kiállítására.

Az esetek többségében a turisták szuvenírként tesznek zsebre egy-két dolgot, akadnak azonban olyanok is, akik megpróbálják eladni a tárgyakat. Öt évvel ezelőtt egy Pompejiből származó téglát kínáltak eladásra az eBayen.

Borítókép: turisták Pompejiben