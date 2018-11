Begőzölnek a mókusok, ha nem alszanak eleget

Egyes rágcsálók erőszakossá válnak az alvásmegvonástól. Más házi kedvencek pedig túlalusszák magukat, őket fel kell rázni mély álmukból.

Többféle módon alszanak téli álmot az állatok. Vannak hibernálódók, amelyek minden életfunkciójukat lelassítják és hosszú időre elszenderednek, míg mások úgymond felébredők. Egyhuzamban csak néhány na­pot alszanak. Közel azonos időközönként felébrednek és esznek, isznak. Majd újra elalszanak. A téli álom eljövetelét sok minden befolyásolja: nincs elég táplálék, csökken a szervezetben a hormontermelés, az állatok érzik az időjárás-változást és a nappalok rövidülését is – járt utána a Bors.

„A kedvencként tartott hörcsögök nem alszanak téli álmot, mivel állandó a hőmérséklet a tartási helyen. A többi állat is ébren tartható, például a csíkos mókus. Ha nem szeretnénk, hogy téli álmot aludjon, könnyen be­csaphatjuk azzal, hogy otthoná­ban állandó, 25 fok körüli hőmérsékletet és napi 12-14 órás világítást biztosítunk”

– mondta a lapnak a témával kapcsolatban dr. Horváth Dávid állatorvos.

Kötelező az ébresztő a füles sünöknél

Az afrikai sünfajok is alszanak téli álmot. Természetes élőhelyükön elsősorban az élelem­hiány miatt fekszenek le. A ha­zánkban házi kedvencként tartott egyedek viszont az itthoni sünfajtákhoz hasonlóan a téli időszakban aluszékonyabbak. Fajtától függően hosszabb-rövidebb időszakokra merülnek álomba, amire már szeptemberben megkezdik a felkészülést. Kevesebbet esznek, de a friss vizet ekkor is igénylik. A tanrekek és a keleti sünök hibernálódnak hosszabb időszakra, akár februárig is, viszont fogságban ezek a fajok is bármikor megébredhetnek. A füles sünök és a fehérhasú sünök csak egy-két napra fekszenek le a téli hónapokban, viszont ezt elég gyakran ismétlik.

Ha három napnál hosszabb ideig alszanak, fel kell őket éb­reszteni.

Agresszív és támad a kialvatlan rágcsáló

Egyes mókusok nem alszanak valódi téli álmot a szabadban sem. Időközönként felkelnek enni és inni. A hideg idő közeledtével ösztönösen elkezdik felhalmozni az élelmet. Eldugdossák a ketrec minden pontján a finom falatokat. Ilyenkor érdemes számukra több táplálékot adni, mert inkább nem esznek, csak az éléskamrák tele legyenek. A raktározás ellenére a meleg helyen tartott mókusok gyakran nem alszanak el huzamosabb időre. Ilyenkor agresszívvá válhatnak:

nehezebben viselik például az almozást és nem szívesen vannak kézben, gyakran harapnak.

Ha ezt szeretnénk elkerülni és van rá lehetőségünk, vigyük hűvös és nyugodt helyre az állatot, hogy el tudjon aludni. Amikor már alszik, elég néhány naponként rápillantani, hogy minden rendben van-e vele.

Hibernálódnak a kertben élő hüllők

A hüllőket nem szükséges teleltetni. A lakásban tartott egyedek számára csak akkor szokták biztosítani a hibernációhoz szükséges körülményeket, ha szaporítani akarják, viszont a kertben élőknek kell egy hely, ahol átvészelhetik a fagyokat. A görög teknősnek elég egy szalmával alaposan kitömött, mély gödör. Az érzékenyebb fajok esetében azonban biztonságosabb, ha telelőhelyiségbe kerülnek, ahol könnyen ellenőrizhetők az életfunkcióik. Erre természetesen a pince is alkalmas, amennyiben teknősök esetében a hőmérséklet nem megy 5 fok alá, a kígyók azonban ennél melegebbet, minimum 10 Celsius-fokot igényelnek.

A hüllők hibernálódnak, azaz életfunkcióik a minimálisra csökkennek, a szívverésük is lelassul, nem esznek és isznak.

Ezért ilyenkor érdemes őket rendszeresen, minimum hetente ellenőrizni.

