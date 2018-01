Diétára és napi sportra fogják Amerika elnökét

Az elnök nagyon egészséges, csak le kell fogynia – mondta Ronny Jackson, a Fehér Ház orvosa, aki kedden sajtótájékoztatón ismertette a múlt pénteken Donald Trump elnökön végzett orvosi vizsgálat eredményeit.

A doktor jobb táplálkozást és több mozgást ajánlott az elnöknek, akiről köztudomású, hogy nagyon szereti a zsíros ételeket, például a sült csirkét vagy a hamburgereket, valamint bár golfozik, de akkor sem mozog túlzottan, mert kisautóval közlekedik a golfpályán is.

A szokatlanul hosszú, több mint egyórás sajtóértekezleten az orvos részletesen beszámolt Donald Trump egészségügyi állapotáról. A 71 éves elnök 190 centiméter magas és 108 kilós. A vérnyomása 122/74, ami a normális értékek között van, viszont kicsit magas a koleszterinszintje.

Kérésére kognitív vizsgálatot is végeztek rajta, amelyeknek célja annak feltárása volt, vajon van-e bármiféle mentális problémája, kezdődő Alzheimer-kórja vagy szenved-e demenciában. Ehhez harminc kérdésből álló tesztet végeztettek vele, s mint Ronny Jackson elmondta: „a harmincból harmincat kiválóan oldott meg”. Az orvos hangsúlyozta:

„az elnök rendkívül éles eszű, mentálisan teljesen ép”.

Ronny Jackson – aki egyébként napjában többször is találkozik az elnökkel és az utazásaira is elkíséri őt – leszögezte: azt javasolja Trumpnak, hogy növeljék meg a koleszterinszintet csökkentő gyógyszerének adagját, a Fehér Házban legyen egy táplálkozási szakértő is, aki a szakácsokkal konzultál, valamint ki kellene dolgozni egy napi rendszerességgel elvégzendő mozgásprogramot is.

„Sokkal lelkesebb a diétáért, mint a napi mozgásért, de szerintem mind a kettő meglesz” – fogalmazott a Fehér Ház orvosa.