Egy Polski Fiattal veszik be a világot lengyel fiatalok

Asia Poznanska (28) és Pawel Poterski (34) egy nap elhatározta, hogy felmond a munkahelyén, hogy autóval keresztülvezessenek 37 országon. Tavaly októberben indultak, és már számos kalandon túl vannak. Pakisztánban például végig rendőri kíséretet kaptak, de a legtöbb helyen szívesen látták őket az ott élők, és számtalan kérdést kaptak autójukról, ami egy 1990-es évjáratú Polski Fiat 125p, az egyike az utolsóknak, amik kigurultak a gyárból, mielőtt a modell gyártása örökre megszűnt – olvasható a V4NA hírügynökség összefoglalójában.

Read an article "Have classic car will travel for Polish couple" about Pawel Poterski & Joanna Poznaniak trip from Poland🇵🇱 to Malaysia🇲🇾 in journey around the 🌍 with Polish produced vintage car Fiat 125p: https://t.co/pARZYtqxla

Néhány pótalkatrésszel, egy csavarhúzóval és egy kalapáccsal a pár nagyjából bármit meg tud szerelni az autóban. „Ha Polski Fiatod van, tudod, hogy valami úgyis elromlik”, mondják.

Nem keserednek el, ha a kocsinak nagyobb baja van. Amíg megérkezik a pótalkatrész, ők megnézik a helyi nevezetességeket.

Polish travellers Joanna Poznaniak & Paweł Poterski visited @PLinKualaLumpur on the way around the world driving 30-year old Polish made FIAT 125p!

So don't be surprised, if you spot Polish number plates in town… 🇵🇱@dookolafiata.pl@Adam_Burakowski pic.twitter.com/RFyOfvvERo

