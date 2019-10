Eladó Maradona kedvenc Hublot-órája (videó)

Óraaukció a BÁV-nál!

A luxus luxusa is felvonul a BÁV október 21-ei óraárverésén a MOM Kulturális Központban. A legnagyobb presztízsű márkák mérnöki csúcsteljesítményei a földön, a vízen és a levegőben is bizonyítottak. A 180 tételt felsorakoztató kollekcióban megtaláljátok az iraki légierő hivatalos órája mellett Maradona kedvenc Hublot Bing Bangjét, de a búvárok és a hollywoodi sztárok társát, a Panerai Luminort is. Licitálhattok a Jaeger-LeCoultre örökmozgó Atmos asztali órájára, és nem utolsó sorban egy 200 éves, de máig a világ egyik legvékonyabb függőórájára is. Ha ez nem lenne elég, megvásárolhatjátok az amerikai elnökök karóráját, és válogathattok a legnagyobb divatházak ékszerórái között is.Nézzétek meg, és próbljátok fel óráinkat október 10-20 között a BÁV Aukciósházban!

