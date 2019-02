Elkészült a 2019-es sasleltár

A szakemberek immáron harmadik alkalommal nemcsak a hazai, hanem az egész Kárpát-medence állományát feltérképezték.

Immáron 16. alkalommal szervezte meg a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil természetvédelmi szervezetekkel közösen a Magyarországon telelő sasok éves számlálását az MME.

Az Európai Unió által támogatott PannonEagle LIFE projekt keretében második alkalommal a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatlakoztak a kezdeményezéshez, így ismét elkészülhetett a Kárpát-medence közös téli „sastérképe” is.

Az egy időben történő megfigyelések miatt „sasszinkronnak” nevezett számláláson 488 felmérő vett részt. A magyar, szlovák, cseh, osztrák, szerb és román szakemberek a Kárpát-medence szinte valamennyi jelentős sastelelőhelyét felmérték, így a sasleltár a lehető legpontosabb képet adja a Kárpát-medencében tartózkodó sasfajokról, és ezek egyedszámáról – írja a közlemény.

A magyarországi megfigyelések összesen több mint 15 ezer négyzetkilométert, vagyis az ország területének 17 százalékát fedték le. A sasszinkron ideje alatt Magyarországon összesen 725-748 rétisast és 397-411 parlagi sast sikerült megfigyelni. A hat résztvevő közép-európai országban összesen 992-1060 rétisast és 509-538 parlagi sas észleltek.

A fokozottan védett státuszukhoz viszonyítva magasnak tűnő számok ellenére az MME szerint a sasok még ma is nagyon ritkák. A fenti adatok alapján a felmérés alatt bejárt sastelelőhelyeken is 100 négyzetkilométerenként mindössze átlagosan 4,5 rétisas és 2,5 parlagi sast sikerült megfigyelni. Azaz a „legjobb” sasélőhelyeken is átlagosan háromezer focipályányi területet bejárva lehetett találkozni egyetlen rétisassal, míg a parlagi sas esetében ehhez már hétezer focipályányi területet kellett átlagosan átvizsgálni.

A két sasfajra vonatkozó régiós összesítés mellett a magyarországi felmérés a korábbi évekhez hasonlóan az összes ragadozómadár-fajra kiterjedt. A réti- és a parlagi sasok mellett három szirti sast és három fekete sast, valamint további 13 ragadozómadár-faj mintegy 11 ezer példányát is megfigyelték a szakemberek.

A megfigyelők egyetlen barna kányát, 23 vörös kányát, 945 kékes rétihéját, 63 barna rétihéját, 274 karvalyt, 20 héját, mintegy nyolcezer egerészölyvet, 260 gatyás ölyvet, kettő pusztai ölyvet, 1260 vörös vércsét, 52 kerecsensólymot, 67 vándorsólymot, 160 kis sólymot észleltek a leltár készítése idején. A nappali ragadozó madarak mellett baglyokat (öt réti fülesbagoly, 26 kuvik, egy uráli bagoly) és ragadozó életmódú énekesmadarakat (480 holló, 270 nagy őrgébics) is számba vettek.