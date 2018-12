Előkerült egy Mikuláshoz írt 120 éves levél

Az ötéves Marjorie az 1898. december 2-án kelt levélben játékkacsákat és -csirkéket, fonalat, valamint cicája, Kittykins számára labdát kért – közölte a BBC.

A levelet egy férfi találta egy használt cikkeket árusító üzletből származó könyvben és odaadta lányának, aki a játékboltban dolgozik.

