Elpusztult a Budakeszi Vadaspark mosómedvéje

A mosómedvéknél matuzsálemnek számító 17 éves Stikli hosszas betegeskedés után távozott a vadasparki állatok köréből.

A mosómedvék átlagéletkora a vadonban nagyjából 5 év, míg az állatkertekben élő példányok ennél sokkal hosszabb ideig is élhetnek: az ismert legidősebb mosómedve 22 évesen távozott, így a 17 évig élt Stikli megközelítette a kor-rekordot.

A népszerű mosómedve 11 évvel ezelőtt került a vadasparkba, és kifutó-társával, Dagival töltötte legtöbb idejét. A két állat együtt pihent, napozott, valamint a kedvenc ételeiket fogyasztották: csirkehúst, szőlőt és főtt tojást.

Stiklit a látványetetések és állattréningek alkalmával is megfigyelhették a látogatók: a rendkívül tanulékony és okos állat többek között képes volt pacsit adni, hagyta magát megsimogatni, kézből is tudott enni, és ügyesen kutatott az elrejtett jutalomfalatok után. A legutolsó látványelemet, a kukafelborítást, másfél hónappal ezelőtt, már gyengélkedve tanulta meg, de kitartásának köszönhetően ezt az akadályt is sikerrel vette.

„Évekkel ezelőtt kezdtünk el együtt dolgozni, ami alatt nagyon sokat tanultunk egymástól. Stikli érdeklődő és okos volt, nagyon gyorsan tanult. Hallgatott a nevére, hívásra jött, tudta, hogy hol van a saját etetős helye, mindig ott várta a délutánt, a közös munkát és szórakozást. Stiklin az öregedés jelei sajnos már tavaly kezdtek megmutatkozni. Ízületi problémái miatt szinte folyamatos állatorvosi kezelés alatt állt. Két és fél hete már annyira levert lett, hogy nem evett, alig mozgott, így átszállíttattuk kivizsgálásra a Fővárosi Állatkertbe. Az ottani kezelések hatására jobban lett, de mikor visszakerült már csak a kifutó belsejében tartózkodott, és egy melegítős infralámpa alatt feküdt. Az állapota múlt hét elejére súlyosbodott, már alig tudott ébren lenni, múlt pénteken pedig örökre lehunyta szemeit.” – mondta Jóba Katalin, a Budakeszi Vadaspark állatgondozója.

Stikli a „Túl a sövényen” című rajzfilm mosómedvéje után kapta a nevét, összességében nagyon kedves és óvatos állat volt. Vehemens és szertelen lakótársa, Dagi mellett ő volt a nyugalom és a visszafogottság mintapéldája, így jól kiegészítették egymást. Stikli ugyan pótolhatatlan űrt hagyott a szívekben, de a látogatóknak nem kell csüggedniük: a vadaspark szakemberei már keresik az új társat Daginak, aki addig is büszkén képviseli a csíkos farkú, jellegzetes banditamaszkot viselő mindenevők csoportját a vadasparkban.

Borítókép: Stikli, a Budakeszi Vadaspark mosómedvéje 17 éves volt

Forrás: Surányi Linda/Budakeszi Vadaspark

