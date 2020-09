Elpusztult Észak-Amerika kedvenc elefántja

Az idős állatot pénteken kellett elaltatni, miután erősen leromlott az egészségi állapota. Tyranza az állatkert szerint a legidősebb példány volt az Észak-Amerikában élő afrikai elefántok közül.

Gondozói szerint a közönség nagyon szerette. Jó természete volt,

Szerette a görögdinnyét, a banánt és a zselés cukrot.

Memphis Zoo is extremely saddened to announce the death of one of its beloved elephants.

Tyranza, or Ty as she was affectionately called, passed away today. https://t.co/yIXdGliKn0#memphiszoo #elephant #tribute #ilovememphis #choose901 #wearememphis @zoos_aquariums pic.twitter.com/CyRne8pl8S

— Memphis Zoo (@MemphisZoo) September 4, 2020