Erdélyből érkeztek autóbuszok a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe

Az elmúlt két évben már tíznél több egykori magyar gyártású autóbuszt mentett meg az intézmény.

Az erdélyi Hargita megyéből érkezett a Közlekedési Múzeum autóbusz-gyűjteményének két legújabb darabja: egy Ikarus 256.50 és egy Csepel 258K.

A két jármű érkezése újabb lépése annak a folyamatnak, melynek során az elmúlt két évben már tíznél több egykori magyar gyártású autóbuszt mentett meg a Közlekedési Múzeum – közölte az intézmény.

„A most Csíkszeredából érkezett járművek korábban az erdélyi városok és falvak között menetrend szerinti forgalmat láttak el. A múzeum szakemberei tavaly nyáron térképezték fel a helyi üzemeltető járműparkját, és találták meg flottájában a valaha elkészült legnagyobb Csepel autóbuszt. Ez a busz jól jelképezi azt, hogy az Ikarus mellett is megannyi járműgyártó és járműipari beszállító működött eredményesen Magyarországon.

A szintén Erdélyből a múzeum gyűjteményébe került másik autóbusz a székelyföldi közforgalmú buszközlekedés egyik legjellemzőbb típusa, egy Ikarus 256-os, azonban a magyar járművek már innen is sorra tűnnek el, így stratégiai fontosságú volt, hogy ezeket megmentsük az új Közlekedési Múzeum számára” – hangsúlyozta a buszok érkezése kapcsán Vitézy Dávid főigazgató.

A múzeum közleménye szerint a most a gyűjteménybe került buszok a mindennapi forgalomban szállították utasaikat Erdélyben. A magyar gyártású járművek megmentése az utolsó pillanatban történt meg, hiszen ezek a buszokat már Erdélyben is sorra selejtezik az üzemeltetők.

A Közlekedési Múzeum a forradalom óta többségi magyar tulajdonban működő ITAS társaságtól szerezte be a járműveket, köztük az egyetlen példányban készült Csepel autóbuszt.

Mint közölték, a buszokat felújítják és helyreállításuk után bemutatják a nagyközönségnek.

Az Erdélyből a Közlekedési Múzeumba került Ikarus 256.50-es típusból 1974 és 2002 között több mint 23 000 darab készült a vállalat székesfehérvári üzemében. Ezek a buszok az évtizedek során négy kontinens huszonkét országába jutottak el; az Ikarus autóbusz típusokból Székelyföldön ez volt a legelterjedtebb.

A most beszerzett darabot 1983-ban gyártották, majd a 19-es számú Volán Vállalat színeiben szállította az utasokat. A sokáig Győrben, illetve a Kisalföldön szolgált kocsit 1999-ben adták el Csíkszeredára, ahol 2019-ig vett részt a napi forgalomban.

A másik most érkezett autóbusz egy Csepel 258K, amely külseje alapján nagyon hasonlít az Ikarus típusaira, ám a jármű fejlesztésében és gyártásában nem vett részt a mátyásföldi vagy a székesfehérvári üzem. Gyártását a Csepel Autógyár végezte, mivel ők is szerettek volna megjelenni az autóbusz piacon, a Csepel mindemellett fontos beszállítója is volt az Ikarusnak.

A 258K típusjelű autóbuszt 1987-ben gyártották a Volánbusz Béke téri főműhelyében. A Volánbusz 1994-ig használta a Csepel autóbuszt, majd értékesítette. Ekkor került Erdélybe, ahol 2019 nyaráig Csíkszeredán és környékén látta el a napi utasforgalmat.