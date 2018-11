Ezért jó, ha a párunk pólóját szagolgatjuk

Nemcsak a romantikus filmekben, hanem a valóságban is vannak olyan nők, akik szívesen viselik párjuk pólóját, nemcsak azért, mert kényelmesek, hanem mert szeretik érezni kedvesük illatát. Kiderült, hogy ennek van tudományos alapja is.

A Pretty52 nyomán a Maszol.ro számolt be arról, hogy a pólószaglászás hátterében nagyon is tudományos okok állnak. A portál cikke a University of British Columbia végzős pszichológus hallgatóinak tanulmányára hivatkozik, mint írják: a vizsgálatokba 96 férfit és nőt vontak be. A férfiaknak az volt a feladatuk, hogy 24 órán keresztül viseljék ugyanazt a pólót. Ez idő alatt nem dohányozhattak, nem használhattak dezodort, parfümöt, vagy egyéb illatos testápolószereket, kerülniük kellett az olyan ételeket, melyek befolyásolják a testszagot.

A kutatók ezután lefagyasztották a pólókat, hogy a férfiak eredeti illatát minél inkább megőrizze a ruhadarab.

Ezután a kutatásban részt vevő nőket véletlenszerűen három csoportba sorolták – folytatódik a cikk. Az egyik csoport tagjai olyan pólókat kaptak, amelyet korábban nem viselt senki. A második csoport a szerelmük pólóját szagolgatta, a harmadik pedig egy idegen férfi által viselt pólót kapta. Miután a kutatásban részt vevő hölgyek megszagolgatták a ruhadarabot, stressztesztnek vetették őket alá. Ennek során egy (kamu) álláshirdetésen vettek részt, majd egy matematikai feladatokból álló tesztet oldottak meg. Ezek után nyálminta segítségével megmérték a szervezetükben lévő stresszhormon, vagyis a kortizol mennyiségét. Kiderült:

azok a nők, akik szerelmük pólóját szagolgatták, sokkal nyugodtabbak voltak a stresszes helyzetekben,

mint a másik két csoport tagjai.

