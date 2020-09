Fura fényjelenségek miatt lett turistaparadicsom az erdélyi erdő

Nyomtalanul eltűnt emberek, rejtélyes rosszullétek, időkiesés, furcsa fénycsóvák. A megmagyarázhatatlan vagy annak tűnő paranormális jelenségeknek köszönhetően a Kolozsvár közelében található Hója-erdő évszázadok óta legendák helyszíne.

Az erdélyi Hója-erdőt már a középkorban elátkozott helyként tartották számon. A mai kor szülöttje erre azt mondhatja, hogy persze, hiszen az emberek akkor még mélységesen hiszékenyek voltak, könnyű volt őket szóbeszédek segítségével félelemben tartani. Igenám, csakhogy az alig 300 hektáros terület hírneve a mai napig nem állt helyre. Mi több!

Manapság is újabb és újabb történetek kerülnek a köztudatba – írja a Bors. A hely annyira felkeltette a figyelmet, hogy még komoly tudóscsoportok is kutatásokat végeztek ott a ’60-as, ’70-es évektől, 2014-ben pedig a BBC küldött oda stábot.

200 állattal vált köddé a pásztor

Egy gyönyörű, verőfényes napon egy pásztor megcsókolta reggel a szerelmét, felhajtott egy kupica pálinkát, ismét megcsókolta szíve királynőjét, és bejelentette, hogy ebédidőben találkoznak. Az asszony mindennap gondoskodott róla, és számított rá, hogy aznap sem lesz ez másképp. A pásztor aztán útnak eredt 200 állata kíséretében. A Hója-erdő felé vette az irányt, és minden bizonnyal meg is érkezett oda. Ami ezután történt, az szinte hátborzongató: a jószágokkal együtt nyomtalanul eltűnt, és soha többé nem is kerültek elő. Senki nem tudja erre a magyarázatot.

Megváltozott az eltűnt kislány viselkedése

A pásztoron kívül másoknak is nyoma veszett a lombok között. Volt, hogy egy közelben lakó család engedte meg a kislányuknak, hogy csavarogni menjen. Bíztak benne, ismerték, sosem voltak vele problémák. Engedelmes, okos gyereknek tartották, aki sosem okozna aggodalmat szeretett szüleinek. A kislány tehát elindult sétálni az erdőbe, vissza azonban már hiába várták a szülei. Többtucatnyian indultak el a környékről, hogy megkeressék. A nevét kiabálták, nyomokat kerestek, imádkoztak. Napokig kutatták, hiába. A család lélekben már el is temette a lányt, amikor öt év elteltével előkerült, rá­adásul pontosan ugyanabban a ruhában, mint amit az eltűnésekor hordott. Hatalmas ünnepséget szerveztek, az örömük viszont nem tartott sokáig. Kiderült, hogy az a lány, akit természetesen azonnal az otthonukba fogadtak, csak külsőleg hasonlít a család szeme fényére. A viselkedése durván megváltozott, groteszk és ijesztő lett.

Rosszullétekről számolnak be a turisták

1968-ban az erdő híre bejárta a világot. Augusztusban fura fényjelenségeket tapasztaltak a közelben lakók. Sokan azonnal földönkívüliekre gyanakodtak, és mivel egyetlen tudósnak sem sikerült minden kétséget kizáróan megcáfolnia a feltételezést, a lelkes ufóhívők szinte ténynek tekintették, hogy a területre bizony repülő csészealjak szállnak le rendszeresen. Így vált a Hója-erdő világszenzációvá, és valóságos turistaparadicsommá.

Az oda látogatók közül ma is sokan számolnak be különös rosszullétekről: hányásról, fejfájásról, szédülésről és megmagyarázhatatlan eredetű égési sérülésekről. Ráadásul,

az erdőben van egy kör alakú tisztás, ahol semmilyen növény nem terem meg.

Hiába kerestek az onnan vett talajmintákban mérget, kiderült, hogy ott semmivel sem másabb a föld minősége, mint néhány méterrel arrébb. Egyesek úgy tartják, hogy ennek nagyon is egyszerű oka van, mégpedig az, hogy a kis terület nem más, mint egy dimenziókapu.

Az erdőből hazatérők rengeteg különleges fotót hoznak magukkal. Többen is arról számoltak be, hogy a képeken olyan fényjelenségek látsza­nak, amelyeket szabad szemmel nem is láttak.

Borítókép: illusztráció