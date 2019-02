Jegesmedve-invázió miatt hirdettek szükségállapotot

Az oroszországi Belusja Guba település lakói az utcára is alig mernek kimenni, mert az éhes állatok az emberekre is rátámadnak, sőt hivatalokba, irodákba törnek be.

Ezt ne hagyja ki! Jelentkezz a szépségversenyre! 3 millió forint nyereményért, 3 fordulóban versenyeznek a Tündérszépek – várjuk a hölgyek jelentkezését! December óta jegesmedvék gyülekeznek az Arhangelszki régióban lévő szigetcsoportnál, több mint 52 alkalommal tűntek fel Belusja Guba település közelében. Hírügynökségi jelentés szerint 6-10 egyed rendszeresen a település területén tartózkodik, számos esetben embereket támadnak meg, hivatalokba és irodába törnek be. Arhangelszki régió kormányzója a szükségállapot bevezetését azzal indokolta, hogy nagy tömegben árasztottak el lakott területeket. Mint írta, a helyi lakosok, iskolák és óvodák tettek számtalan esetben – szóban, illetve írásban – panaszt, azt követelve, hogy a hatóságok szavatolják a biztonságukat. Félnek elhagyni lakhelyüket, veszélyben van napi rendszeres közlekedésük, életvitelük. A szülők félnek gyerekeiket az iskolába, óvodába vinni. Egyes helyeken az óvodák körül kerítéseket húztak. Egy további intézkedésként különleges járművekkel szállítják az embereket munkahelyükre, a katonákat pedig bázisaikra. A jegesmedvék ugyanakkor nem riadnak el a járőrautóktól és a kutyáktól. A területre egy különleges szakértői csoportot vezényeltek, hogy segítsen az embereket megvédeni az állatok támadásától. Ezzel egy időben ugyanakkor az orosz környezetvédelmi hatóság nem adott engedélyt arra, hogy a veszélyeztetett faj egyes példányait kilőjék. Az Északi-sark körüli területeken tapasztalható egyre nagyobb térséget érintő olvadás készteti az állatokat arra, hogy délebbre haladva keressenek élelmet maguknak. Egy helyi lakos elmondta, hogy bár 1983 óta él Novaja Zemlján, de a környéken soha nem volt ennyi belőlük. A jegesmedve védett faj és kizárólag önvédelemből vagy végső megoldásként szabad lelőni őket.