Kirúgták a tanárt, aki felszólalt a fehér emberek démonizálása ellen

Felmentették állásából Paul Rossit, a manhattani Grace Church Középiskola matematikatanárát azért, mert egy véleménycikkben nyilvánosan hangot adott annak, hogy mennyire nem ért egyet az iskolában terjedő úgynevezett antirasszista ideológiával.

A tantestületnek és a többi iskolai dolgozónak vasárnap küldött levelet a vezetőség, amelyben azt írták, hogy a szülők közül többen is kényelmetlennek tartották Rossi szavait. Az üzenet szerint a diákok azt kérték, hogy vegyék ki őket a tanár órájáról a nyilvánosság előtt vállalt kritikája miatt.

Paul Rossi got fired for raising a concern that this school was demonizing kids based on skin color. Turns out his Head of School privately admitted Paul’s charges before publicly humiliating him. It’s happ’ng everywhere. Save our schools from this madness https://t.co/rkIluYnlHg

A középiskola igazgatója szerint a közösség jóléte az elsődleges szempont, ezért nagyon komolyan veszik azt, ha a diákok problémát jeleznek egy tanárral kapcsolatban. George Davison az esettel kapcsolatban azt írta, nyilvánvalóvá vált számára, hogy Paul Rossi tanárként többé nem tud hatékony lenni az iskolában, így értesítették róla, hogy felmentik kötelességei alól. Helyére két helyettesítő tanárt tettek, akik a tanév utolsó hónapjaira átveszik a diákokat. Az igazgató arról is beszámolt, hogy Paul Rossitól azt kérték, ne is menjen be az iskolába előzetes egyeztetés nélkül.

Az intézmény a szülőknek is küldött levelet, amelyben azt írták, sajnálják, hogy a matematikatanár a sajtóhoz fordult a sérelmeivel. Ezt már Paul Rossi sem hagyta válasz nélkül, és hétfőn éles hangvételű levelet írt George Davisonnak. Szerinte az iskola által a nyilvánosságnak most előadott történet teljesen más, mint amit neki mondott az igazgató.

Teacher Paul Rossi bravely stood against the critical race orthodoxy at his school—and was quickly placed on leave by the administration.

Let’s stand up for Paul. Retweet, share, and support. He shouldn’t lose his job for asking legitimate questions. https://t.co/jM0o9hSl61

