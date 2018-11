Kolbásszal etették a pumakölyköt, lefoglalták a vadvédelmisek

A coloradói parkok és vadállatok védelmével foglalkozó hivatal, a Colorado Parks and Wildlife munkatársaként dolgozó Travis Sauder szerint a helytelen étrend miatt a ragadozó lebetegedett, de már jó állapotban van, elküldték egy vadállat-rehabilitációs központba.

Az állatot befogó walsenburgi lakosok a hét elején fényképeket tettek közzé a közösségi médiában a ketrecbe zárt kölyökről, amelyre egy hóbuckában találtak rá egy elhaladó hókotró nyomán. Mint fogalmaztak, megengedték az állatnak, hogy „kiolvadjon” náluk.

WALSENBURG, Colo. (CBS4) – Colorado Parks and Wildlife is again reminding the public to leave wildlife alone after removing a sick mountain lion kitten from a private home.(video) https://t.co/OvKtIlwH5X

— The Machine (@WelcomeMachine1) November 16, 2018