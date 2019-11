Külön rádióval tesznek a százezer arab kedvére Berlinben

Berlinben már annyi arab él, hogy külön rádiót kapnak – számolt be róla a V4NA hírügynökség. A Radio Arabica létrehozását csütörtökön jelentették be, és azt remélik, az új rádión keresztül jobban elérhetik majd a több mint százezer főt számláló arab lakosságot.

Great news for the 100,000+ Arabs living in Berlin:

The German capital will soon have its first Arabic-language radio station. https://t.co/vQJBrepDCb

— InfoMigrants (@InfoMigrants) November 15, 2019