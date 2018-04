Lekerülhet a mexikói boltok polcairól a Frida Kahlót ábrázoló Barbie

A mexikói bíróság betiltotta az amerikai Mattel cég Frida Kahlót ábrázoló Barbie babájának értékesítését Mexikóban, és Kahlo családját nevezte meg a néhai mexikói festőművészhez kötődő jogok egyedüli birtokosának – írta a BBC News.

Kahlo távoli rokona, Mara de Anda Romeo már márciusban jelezte, hogy a játékgyártónak nincs joga használni a művész képmását. A Mattel akkori közleménye szerint azonban a cég a Kahlóhoz kötődő jogokat birtokoló panamai Frida Kahlo Corp. vállalattal működött együtt, amely állítása szerint több mint egy évtizeddel ezelőtt szerezte meg a jogokat a művész unokahúgától, Isolda Pinedo Kahlótól.

Mara Romeo azonban a helyi sajtónak nyilatkozva azt mondta, hogy ő és családja a jogok birtokosa.

A Reuters hírügynökség a család hivatalos Twitter-oldalán (@FridaKahlo) szerdán közzétett bejegyzést idézve azt írta, hogy egy mexikóvárosi bíró arra utasította a Frida Kahlo vállalatot, hogy fejezze be a néhai művész „nevének, képmásának és munkáinak” engedély nélküli használatát, értékesítését.

Se informa al público en general: / To whom it may concern: pic.twitter.com/DljBNX2H9q

A Frida Kahlo vállalat a hírügynökséghez eljuttatott közleményében azt írta: „folytatni fogja tevékenységét a törvény által meghatározott keretek között és saját alkotmányos jogaival élve”. A cég továbbá fenntartja azon állítását, hogy a néhai művész unokahúgától, Isolda Pinedo Kahlótól szerezte meg a jogokat.

Frida Kahlo continues to be a symbol of strength and originality. We are humbled to honor Frida in our new Inspiring Women series. Designed to inspire more girls around the globe to imagine everything they can become. #MoreRoleModels

Kahlo családja egyébként azt is nehezményezte, hogy a játékon nem köszön vissza Frida Kahlo karakteres, majdnem összeérő szemöldöke és a ruhája sem adja vissza a művész által hordott tehuana népviselet kidolgozottságát. Egyszóval sokkal inkább hasonlít a hagyományos Barbie babára, mint a mexikói festőre.

A Mattel több mint egytucatnyi történelmi és kortárs hírességet ábrázoló Barbie-kollekciót adott ki márciusban a nemzetközi nőnap alkalmából. Az új babák egyik csoportja inspiráló történelmi személyiségeket idéz fel, a másik sorozat elismert kortárs nőket.

With 86% of US moms worried about the type of role models their daughters are exposed to, we are committed to shining a light on empowering female role models in an effort to inspire more girls.

Join us by sharing your role models using #MoreRoleModels. #IWD2018 pic.twitter.com/FnEuBsDh23

— Barbie (@Barbie) March 6, 2018