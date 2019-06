Magyar kutató is részt vett a NASA legújabb expedíciójában

A NASA legújabb mélytengeri küldetésében (NEEMO, NASA Extreme Environment Mission Operations) a Floridában dolgozó Ari Csilla neurobiológus mellett három másik női kutató – két űrhajós, amerikai részről Jessica Watkins, az Európai Űrügynökség (ESA) képviseletében Samantha Christoforetti – vett részt – olvasható az Űrvilág asztronautikai hírportálon.

A NEEMO az extrém környezetben végrehajtott műveletek expedíciója.

