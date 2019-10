Már a tortellinit is hamisítanák a muszlimok miatt

A bolognai püspök tiszteletből sertéshúsmentes tortellinit készítene ebédre. Ez olyan, mintha Umbriában szőlőmentes vörösbort készítenének [a muszlim vallásúak iránti] tiszteletből. Észrevették, hogy éppen most próbálják eltörölni a történelmünket, kultúránkat?

– fogalmazott Matteo Salvini közép-olaszországi kampánykörútjának keddi állomásán, Attigliano városában.

A V4NA cikke szerint Olaszország volt belügyminiszterét Bologna püspökének, Matteo Zuppinak a terve háborította fel, aki csirkehúsosra cserélné a hagyományos sertéshúsos tortellinit, hogy a muszlim vallású migránsok is fogyaszthassanak a város védőszentje, Szent Proculus (San Petronio di Bologna) ünnepére készülő ebédből.

– idézi egy helyi orvos, Cesare Casini véleményét a Huffington Post hírportál olasz változata.

A Bologna il vescovo lancia il tortellino "accogliente"…

Ma secondo voi se un italiano andasse in un Paese arabo a insegnare come mangiare, bere e pregare, come reagirebbero?https://t.co/AWfrCiu7Yh

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 1, 2019