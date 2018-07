Mattrészeg sirályok randalíroztak

Meglepő felfedezést tettek a délnyugat-angliai fürdőzők. Legalább harminc sirály alkoholos befolyásoltságában furán viselkedett.

Hat angol angol tűzoltót rendeltek ki West Hatch-ben a tengerpartra, miután strandoló emberek jelezték, hogy furán viselkedő sirályokat láttak. Körülbelül harminc kábán totyogott, majd amikor az egyik állatot a tűzoltó megközelítette, veszett szárnycsapkodással csaknem az arcába repült, viselkedése támadóvá, egyben kiismerhetetlenné vált – a Metrora hivatkozva a Bors Online.

Mint arról a portál beszámol, kiderült, az emberek által a tengerparton hagyott alkoholtartalmú butéliákba ittak bele a kíváncsi és szomjas szárnyasok, és emiatt viselkedtek furcsán. Más elmélet szerint egy közeli sörfőzdében rúgnak be a madarak, amelyek közül némely példány hányt is, igaz, ez azzal is magyarázható, hogy jelentős hőség uralkodik mostanság a partokon – teszik hozzá.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: AFP / DENIS DEBADIER / PHOTONONSTOP