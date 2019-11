Megtalálták a világ egyik legnagyobb víznyelőrendszerét (videó)

A Napo megyei víznyelő klaszter 19 karszt víznyelőből áll – ismertette a kínai, brit és francia tudósokból álló csoport.

A víznyelőket föld alatti folyó és barlangrendszer köti össze egymással.

A víznyelő klaszter felfedezése hozzájárulhat a víznyelők kialakulásának megértéséhez – magyarázta Csiang Csung-cseng, a kutatást szervező Kínai Geológiai Kutatóintézet Karsztgeológiai Intézetének vezetője.

A group of 19 sinkholes, the largest cluster south of the Tropic of Cancer, has been discovered in S China's Guangxi pic.twitter.com/sGgNx576om

