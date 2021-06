Megugrott a rendőrgyilkosságok száma az Egyesült Államokban

2021 első hat hónapjában 40 százalékkal nőtt a gyilkosság áldozatává vált rendőrök száma tavalyhoz képest, miután az Egyesült Államok nagyobb városaiban tovább emelkedett a bűnözési ráta – írja a V4NA.

derült ki az Office Down Memorial Page adataiból. Tavaly június 19-ig 27 tiszt halt erőszakos halált, és összesen 50 rendvédelmi dolgozó hunyt el szolgálat teljesítése közben 2020-ban.

Korábban, 2019-ben összesen 58 rendvédelmi dolgozót öltek meg, 2018-ban gyilkosságnak nyilvánított körülmények között 54 ember halt meg.

Robert McFarlandot március 23-án agyonverték egy kalapáccsal, Dominic Vaca kaliforniai seriffet május 31-én lelőtték egy menekülő motoros üldözése közben, Dominic Jared Winumot pedig február 26-án lőtték le, miközben kiszállt egy rendőrautóból.

Egy másik esetben pedig William Evans rendőrkapitányt először szándákosan elütötte, majd pedig több késszúrással megölte egy férfi a Capitolium környékén április 2-án.

Az FBI igazgatója Christopher Wray aggasztónak nevezte a rendőrgyilkosságok számának emelkedését.

– Az elmúlt egy évben a rendvédelmi közösség tagjai elleni növekvő erőszakot tapasztaltunk, ami aggodalomra ad okot – mondta az FBI igazgatója június 10-én az igazságszolgáltatási bizottság előtt tett tanúvallomás során.

– Ezen szemszögből megvizsgálva a statisztikák azt mutatják, hogy csaknem két rendvédelmi dolgozót veszítettünk el eddig minden héten, és ehhez még hozzá kell adni azokat az embereket is, akik kötelesség teljesítés közben haltak meg, autósüldözés, autóbaleset, vagy akár koronavírus fertőzés következtében, mivel a járvány ellenére a rendvédelmi dolgozók továbbra is folyamatosan végzik a munkájukat – tette hozzá Wray.

A total of 38 law enforcement personnel have been killed so far this year, equating to a 41% increase compared to data from 2020. https://t.co/Fsc2Tm6yH5

— Washington Examiner (@dcexaminer) June 20, 2021