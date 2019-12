Mit tesz, ha egy elefánt lép be az étkezdébe? (videó)

Egy indiai katonai étkezdében randalírozott az elefánt, amelyet sikerült lefilmeznie egy indiai férfinek – írja a Bors.

Az állat a katonák irányában egy asztalt és széket is elhajított az ormányával, ekkor elég nagy pánik tört ki a kantinban. Az épületbe véletlenül betévett emlős is láthatóan zavarban volt.

An #elephant just walked into an Army canteen. 👇👇Was not much aware about the installments & changed routes. Seems was not happy with the food also. An elephant always remember the route. As forwarded. pic.twitter.com/rwchZdAewG

— $ai teja😉😜 (@saitejapanems) December 1, 2019