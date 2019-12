Nem élte túl az utat az ausztrál pusztában eltűnt trió harmadik tagja (videó)

Az ausztrál pusztában több mint két héttel ezelőtt eltűnt háromtagú társaság harmadik tagjának holttesttét találhatta meg a rendőrség.

Mint azt mi is megírtuk,

A társaság három napig próbálta a kocsit kiszabadítani, aztán szétváltak, hogy segítséget keressenek.

A rendőrség helikopterekkel kutatott a trió után.

Australian police found a second person missing in the outback for nearly two weeks. Tamra McBeath-Riley, the first to be found, said she and her friends were stranded after she took a wrong turn and got lost https://t.co/8tdd4xcPLQ pic.twitter.com/mpOeH7uNFl

McBeath-Riley-t és Rayát 12 nap elteltével, vasárnap találták meg nagyjából 1,5 kilométerre az autótól.

A mentőakcióról tájékoztató Pauline Vicary felügyelő „csodának” nevezte McBeath-Riley és Tran túlélését, hozzátéve, hogy

Tran a rendőrségnek elmondta, hogy két nappal korábban váltak külön Hockridge-dzsel, miután egy kerítéshez értek. Ő követte a kerítés vonalát, ennek köszönhetően találkozott össze a gazdával.

Two people have been found in the Australian Outback after two weeks.

A group of three had broken down in Alice Springs and were stranded.

Tamra McBeath-Riley and Phu Tran have received medical attention, but authorities are still looking for the third member. pic.twitter.com/1kSPxyrsaH

— Channel 5 News (@5_News) December 3, 2019