Női börtönbe került a férfi bűnöző, aki nőket bántalmazott

A Limerick börtön női szárnyában tölti napjait Alejandro Gentile. A 18 éves személy eredetileg férfinak született, mostanra azonban már nőként azonosítja magát. A 2015-ös írországi gendertörvénynek köszönhetően pedig – amely szerint az emberek saját maguk határozhatják meg nemi identitásukat – engedélyezték neki, hogy az általa megválasztott nem szerinti börtönben helyezzék el – hívta fel a figyelmet az esetre a V4NA hírügynökség.

Ennek azonban komoly veszélyei vannak, tekintve a férfi hátterét. Alejandro ugyanis, akit most már Barbie Kardashiannek hívnak, azért került börtönbe, mert két embert is halálosan megfenyegetett, korábban pedig többször is szexuálisan zaklatott nőket. A férfi ráadásul, bár nőként azonosítja magát, nem esett át semmilyen átalakító műtéten, így például továbbra is férfi nemi szervvel rendelkezik.

Alejandro eddigi történetében számtalan szörnyűséggel lehet találkozni, amelyek rámutatnak arra, miért is veszélyes ez a férfi. A hatóságok előtt sem ismeretlen már egy ideje, eddig azonban más törvények vonatkoztak rá, hiszen kiskorú volt.

Mint kiderült, az édesapja szadista módon viselkedett az anyjával, és érzelmileg, szexuálisan és fizikailag is bántalmazta – mindennek még gyerekként tanúja volt a férfi, ráadásul később az apja még őt is bevonta az anya bántalmazásába.

Kilencéves korában aztán Alejandro elköltözött otthonról az édesanyjával, és egy nőknek fenntartott menedékhelyen éltek tovább – ahol a dolgozóknak feltűnt a kisfiú anyjával szembeni erőszakossága. Tízéves korától kezdve aztán gondozásba került, és több helyen is megfordult, de szinte mindenhol azt tapasztalták, hogy a nőkkel szemben rendkívül durván nyilvánul meg.

Alejandro hozzáállása a nőkhöz az évek alatt egyáltalán nem javult, sőt. A férfi két éve például rátámadt egy szociális munkásra, akinek az arcába belevájta a körmeit, a haját tépte, és azt kiabálta neki, hogy meg fogja ölni. Később a rendőrségen azért volt bosszús, amiért nem sikerült megölnie a nőt, és hozzátette, hogy zene volt a füleinek hallani, ahogy a szociális munkás sikoltozott.

Elmondása szerint ráadásul listát vezetett azokról női dolgozokról, akiket bántalmazni akart.

Egy pszichiátriai értékelés arra jutott, hogy Alejandro nagy veszélyt jelent a nőkre. A pszichiáter azt javasolta a jelentésében, hogy Alejandrót egy magas biztonságú pszichiátriai kórházban helyezzék el, mert a megtévesztő viselkedésével szemben nem érnek semmit a biztonsági intézkedések. Alejandróval kapcsolatban arra is többen rámutattak, hogy nemcsak másokra, de önmagára is veszélyt jelent.

A fenti információk ellenére az ír hatóságok mégsem látták akadályát annak, hogy a férfit egy női börtönbe helyezzék. Szeptemberben ráadásul még Alejandro kiengedése is szóba került, amivel kapcsolatban aggodalmát fejezte ki az ír rendőrség. Szerintük a 18 éves férfi személyiségzavarban szenved, és veszélyt jelent a társadalomra, főleg a nőkre.

