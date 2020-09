Nyolcvan éve gondolták azt Hitlerék, hogy térdre kényszerítik a briteket

A második világháborút 1939. szeptember 1-jén kirobbantó náci Harmadik Birodalom a háború első évében sikert sikerre halmozott.

A Führer beérte volna azzal, ha semlegesíteni tudja a briteket, amikor erőit a Szovjetunió ellen fordítja, de nyilvános beszédben elhangzott békeajánlatát az 1940 májusában nemzeti egységkormány élén hivatalba lépett brit miniszterelnök, Winston Churchill visszautasította. Hitler ezután parancsot adott a Nagy-Britannia megszállását célzó Oroszlánfóka (Seelöwe) hadművelet kidolgozására, amely első fázisában a német légi és haditengerészeti fölény megszerzését tűzte ki a La-Manche-csatorna s a brit légtér fölött, hogy a második fázisban végrehajthassák a partraszállást.

Az 1940. július 10-én kezdődött angliai csata, a történelem első légi háborújának első szakaszában a létszámfölényben lévő német gépek annyi hajót süllyesztettek el, hogy az Admiralitás leállította a hajóforgalmat a csatornán. A brit légierő, a RAF defenzívába kényszerült, a németek nappal és éjszaka is bombázták a brit kikötőket, repülőtereket, parancsnoki állásokat, radarállomásokat, hadiipari üzemeket. Mire az angliai csata augusztus közepén elérte csúcspontját, a hősiesen küzdő RAF iszonyatos veszteségeket szenvedett, pilótáinak száma egyre fogyott, az újakat lóhalálában képezték ki, a megsemmisült gépek pótlása egyre nehezebbé vált, a gépek egy része már csak szükségrepülőtérről tudott felszállni.

Augusztus 22-én ugyanis az egyik német gép – feltehetőleg tévedésből – katonai célpontja helyett London egyik külvárosi lakónegyede felett oldotta ki bombáit. Válaszul augusztus 25-én éjszaka egy brit kötelék Berlin egyik repülőterét bombázta. A támadás csekély károkat okozott, de annál nagyobb volt lélektani hatása: annyira felbőszítette a Luftwaffe eredménytelenségétől egyébként is frusztrált Hitlert, hogy elrendelte az angol nagyvárosok elleni légi támadásokat.

a RAF pedig a célpontváltással levegőhöz jutott és kitartott.

On this day in 1940, London burns as Hitler's Luftwaffe kicks off 57 consecutive days of attacks. The raids leave thousands dead. pic.twitter.com/XNOdE5BsY1

— Military History Now (@MilHistNow) September 7, 2020