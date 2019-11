Olyasmit találtak Lengyelországban, amire eddig még nem volt példa

Százötvenmillió éves tengeri ragadozó fosszíliájára bukkantak paleontológusok.

Százötvenmillió éves tengeri ragadozó megkövesedett maradványára bukkantak paleontológusok Lengyelországban, ez az első uszonyos őshüllő fosszília, amelyet az ország területén találtak.

Daniel Tyborowski és Blazej Blazejowski, a Lengyel Tudományos Akadémia paleontológusai a Proceedings of the Geologists’ Association című folyóiratban megjelent tanulmányukban mutatták be az őshüllőmaradványt, amely az északkelet-lengyelországi Krzyżanowice falu közelében egy kukoricaföldből került elő. A maradvány mintegy 10 méter hosszú, a korát mintegy 143-165 millió évre becsülik.

A pliosaurusok koruk csúcsragadozói voltak, egyes egyedek kétszer olyan nagyra nőttek, mint a mai gyilkos bálnák, és súlyuk többtucat tonna volt. Hosszú, keskeny törzsük volt, pofájuk a krokodiléhoz hasonlított, uszonyaik voltak és nagy fogaik. Minden élőlényt megettek, amelyet a tengerben találtak, de még szárazföldi élőlényeket is, ha azok a lagúnák vízébe tévedtek.

Olyan nagyok voltak, hogy képesek lehettek akár a T. Rex megölésére és megevésére is

– olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.

Korábbi tanulmányok szerint a pliosaurus állkapcsa akár két és fél méter hosszú is lehetett, harapása négy és félszer erőteljesebb volt a T. Rex harapásánál.

A pliosaurus-maradvány közelében más őshüllők fosszíliáit is megtalálták a kutatók. A térség akkoron a trópusokhoz tartozott.

Borítókép: illusztráció