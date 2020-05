Paradicsomból a pokolba: saját utópista táborukban ragadtak a hippik (videó)

Bár többen figyelmeztették a résztvevőket, hogy ne utazzanak el az utópikus hippi táborba a koronavírus miatt, az emberek mégis úgy gondolták, hogy nem veszik figyelembe ezt. Végül azonban ők jártak pórul, a pár napos tábor immáron több hetesre nyúlt, nem tudják elhagyni az országot, nincs elég felszerelésük, és arra is rájöttek, hogy a közösség sokkal inkább tud ártalmas lenni, mint megvilágosító.

A Tribal Gathering Festivalt úgy jellemzik, mint egy földi paradicsomot, az ide járó emberek arról tudnak felvilágosítást nyerni a bennszülöttektől, hogy hogyan lehet egyensúlyba hozni a társadalmat és szimbiózisban élni a földdel. Most azonban ezeken kívül mást is megtanulhattak a résztvevők, ez pedig az egymáshoz és a szokatlan helyzethez való alkalmazkodást. A koronavírus járvány miatt ugyanis nem tudtak hazautazni az emberek a panamai táborból, mert az országot lezárták – írja a V4NA.

Így bár eredetileg a tábor március 15-én véget ért volna, a résztvevők egy része még mindig ott van, mert május végéig nem is indulnak repülők az országból. Az emberek pedig már nem úgy jellemzik a tábort, mint egy földi paradicsomot, hanem mint magát a poklot – meg kell küzdeniük ugyanis többek között az ételért, a saját területükért, de még a rossz idővel szemben is. A szerencsésebbek legalább a tábort el tudták hagyni, számos brit például azonban továbbra is Panamában van a lezárások miatt.

#RT @edmtunes: Stranded in paradise sounds like a good thing. But for the attendees of The Tribal Gathering in Panama, it became their worst nightmare. Check out what happens when a tropical music festival goes on lockdown, here. @PanamaTribal#TribalGa… pic.twitter.com/Pb4rldEvL7 — Amogh Nayak (@AmoghIN) May 1, 2020

A táborról egy rövid dokumentumfilm is készült, amin az egyik szervező egyenesen arról kiabál a résztvevőknek, hogy ne próbálják meg ellopni az ételét, mert nagyon mérges lesz. Egyben arra is erősen figyelmeztette őket, hogy az ő területén vannak. A táborba kilátogattak a hatóságok is, akik mindenki útlevelét ellenőrizték, az egyik táborozó szerint pedig be is akarták záratni a fesztivált.

A táborozóknak most olyan problémákkal kell szembesülniük, mint például az élelmiszer, a takarítószerek, valamint a dohányáru hiánya. Sőt, van, akinek még kézi munkát is kell végezni jobb híján azért, hogy valamit tudjon enni. A táborozók egyébként nem mondhatják, hogy senki nem figyelmeztette őket, a panamai kormány ugyanis szólt nekik február végén, hogy ne utazzanak be az országba külföldről, mert nem tudni, hogyan juthatnak majd haza.

A District Herald szerint a kialakult helyzet a szörnyűsége mellett vicces is, a hippiknek ugyanis most pontosan abban az utópiában kell élniük, ami eddig csak a képzeletükben szerepelt. Most viszont valószínűleg rájönnek, hogy ez a világ mégsem olyan csodálatos, mint ahogy elképzelték.

Borítókép: lázat mérnek az egyik fesztiválozónál március 18-án