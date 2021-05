Repülőn szülte meg babáját egy kismama

A terhessége 29 hetében járó Lavinia Mounga a múlt héten családi vakációra indult Salt Lake Cityből Hawaiira, amikor az út felénél beindult a szülés.

Az orvos, Dale Glenn elmondta, hogy a fedélzeten elhangzott felhívásra azonnal jelentkezett. Nagyon szűk hely állt rendelkezésre, de remek csapattal dolgozhatott – tette hozzá.

A szüléshez semmilyen speciális eszköz nem állt rendelkezésre, ezért kreatívnak kellett lenniük.

A kisfiú születéséről hírt adó felvétel a TikTokon hatalmas szenzáció lett, vasárnap estére több mint 11 millióan látták.

A honolului repülőtéren mentő várta a kismamát és gyerekét, a Kapiolani Kórházba szállították őket.

A Utah woman gave birth to a baby boy midway through a flight to Hawaii last week and was treated by a doctor and three neonatal nurses who happened to be on board. https://t.co/f0KAWiS20M

— NBC News (@NBCNews) May 3, 2021