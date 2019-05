Röntgen fedte fel a híres Vermeer-festmény titkát

Két éve kezdődött restaurálása nyomán újra látható Ámor Johannes Vermeer holland festő Nyitott ablaknál levelet olvasó lány (Brieflezend Meisje bij het Venster) című olajfestményén, amelyet május 8-tól kiállításon mutatnak be a drezdai Zwingerben.

A 19-20. században többször is restaurálták a holland aranykor neves festőművésze, Johannes Vermeer (1632-1675) festményét, amelyet II. Frigyes Ágost szász király gyűjteménye részeként őriz a drezdai képtár. Egy 1979-ben készült röntgenfelvétel tárta fel, hogy az olajfestmény jobb sarkában a szoba falán egy meztelen Ámor képe bújik meg egy festékréteg alatt. A szakértők eddig úgy vélték, hogy még maga Vermeer tüntette el egy festékréteggel Ámort az 1657-59-ben készült képről. Tévedtek.

A restaurálás során végzett újabb vizsgálatok ugyanis felfedték, hogy az átfestés nem Vermeer keze műve, azt jóval a festőművész halála után végezték el – jelentették be a restaurálásról kedden tartott drezdai sajtótájékoztatón. Christoph Herm, a drezdai képzőművészeti főiskola tanára szerint valamikor az 1700 körül festették le Ámort, több évtizeddel Vermeer halála után.

Uta Neidhardt, a drezdai képtár vezető restaurátora elmondta, a szakértők az után döntöttek Ámor helyreállításáról, hogy a laboratóriumi vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy jóval a kép befejezése után festették le a figurát.

Hidden Cupid Revealed in Vermeer’s ‘Girl Reading a Letter at an Open Window’ in Dresden #Vermeer @SKDmuseum https://t.co/Wy5pdobCoE pic.twitter.com/5TB1Qx40lU

— CODART (@CODART) May 7, 2019