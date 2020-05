Szükség idején társai tetemét is felfalta az Allosaurus

Kannibalizmusra utaló, 150 millió éves dinoszauruszcsontok kövületeit tárták fel Coloradóban: ezek szerint a rettegett Allosaurus szűkös időkben társai tetemét is felfalhatta.

Az Allosaurus olyan csúcsragadozója volt 155-150 millió évvel ezelőtt a jura időszaknak, mint 80 millió éve, a kréta időszakban a Tyrannosaurus rex.

A T. rexhez hasonlóan az Allosaurus is kénytelen lehetett időnként társai tetemével jóllakni – állapították meg a Nyugat-Coloradóban talált 2368 csontkövületet leíró tanulmányukban a kutatók.

A kövületek – számos dinoszauruszfaj és egyéb állatok csontjai – 26 százalékán fedeztek fel harapásnyomokat, ami az átlagosnál sokkal magasabb arány. Ez dögevésre utal, talán a környezet élelemhiányos állapota, szárazság vagy esetleg bozóttüzek miatt.

Az akár 10 méter hosszúra és 2-2,5 tonnásra is megnövő Allosaurus korának legelterjedtebb ragadozója volt. A harapások többsége tőle származhatott.

Az is meglepte a kutatókat, hogy a ragadozó dinoszauruszok maradványainak 17 százalékán mutatkoztak harapásnyomok, még a kisebb lábujjcsontokon is, ami arra utal, hogy az Allosaurus saját fajának elhullott egyedeiből is evett, vagy talán vadászott is rájuk.

„Valószínű, hogy az Allosaurus opportunista volt az étkezésben, megevett bármit, amit tudott” – mondta Stephanie Drumheller, a Tennessee-i Egyetem paleontológusa, a PLOS ONE tudományos folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője.

Az Allosaurus már a harmadik dinoszauruszfaj, amelynek kannibalizmusát alapos bizonyítékok támasztják alá. Korábban az észak-amerikai Tyrannosaurusról és a madagaszkári Majundasaurusról derült ki, hogy saját faja egyedeit is felfalta.

„Az Allosaurus talán nem nőtt akkorára, mint a T. rex, de csúcsragadozóként éppoly legyőzhetetlen volt. Állkapcsát óriásira tudta tárni, harapó ereje hatalmas volt, hosszú mellső végtagjai erős karmokban végződtek. A nyomok alapján hosszú távú vadász volt, kilométereken át követte a csordát, hogy zsákmányt ejthessen” – tette hozzá Drumheller.

Borítókép: illusztráció